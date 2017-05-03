Белоруска Ванесса Колодинская (весовая категория до 53 кг) завоевала золото чемпионата Европы по борьбе, который проходит в сербском городе Нови-Сад.

В финальном поединке Ванесса Колодинская победила россиянку Наталью Малышеву (2:1). Бронзовыми медалистками стали Мария Преволараки из Греции и Нина Хеммер из Германии.

Белорус Александр Гуштын завоевал бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. В медальном поединке он уверенно обыграл болгарина Михаила Ганева (7:0).

Чемпионат Европы по женской, вольной и греко-римской борьбе в Нови-Саде продлится до 7 мая.