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Белоруска завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе
Белоруска Ванесса Колодинская (весовая категория до 53 кг) завоевала золото чемпионата Европы по борьбе, который проходит в сербском городе Нови-Сад.
В финальном поединке Ванесса Колодинская победила россиянку Наталью Малышеву (2:1). Бронзовыми медалистками стали Мария Преволараки из Греции и Нина Хеммер из Германии.
Белорус Александр Гуштын завоевал бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. В медальном поединке он уверенно обыграл болгарина Михаила Ганева (7:0).
Чемпионат Европы по женской, вольной и греко-римской борьбе в Нови-Саде продлится до 7 мая.
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Белоруска Ванесса Колодинская (весовая категория до 53 кг) завоевала золото чемпионата Европы по борьбе, который проходит в сербском городе Нови-Сад.
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