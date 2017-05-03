МИНСК, 3 мая — Sputnik. Врачи одной из крупнейших больниц в индийской столице Нью-Дели начнут посещать занятия по тхэквандо, чтобы обороняться от пациентов и их родственников, сообщает Hindustan Times .

В прошлом году, согласно последним исследованием, физическому нападению и оскорблениям подверглись 40% сотрудников медучреждений. В начале марта сообщалось о трех случаях насильственных действий в отношении врачей. В связи с этим в штате Махараштра прошла забастовка. В течение пяти дней протестующие медики работали в касках, а затем попросили руководство организовать курсы самозащиты.

Врачи начнут ежедневные тренировки с 15 мая. Основной курс продлится шесть месяцев, однако желающие и дальше заниматься тхэквандо могут пройти более углубленную программу, которая рассчитана на два с половиной года. С медперсоналом будут работать профессиональные спортсмены.