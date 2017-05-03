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Индийских врачей научат драться для защиты от пациентов
03.05.2017 21:03 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая — Sputnik. Врачи одной из крупнейших больниц в индийской столице Нью-Дели начнут посещать занятия по тхэквандо, чтобы обороняться от пациентов и их родственников, сообщает
В прошлом году, согласно последним исследованием, физическому нападению и оскорблениям подверглись 40% сотрудников медучреждений. В начале марта сообщалось о трех случаях насильственных действий в отношении врачей. В связи с этим в штате Махараштра прошла забастовка. В течение пяти дней протестующие медики работали в касках, а затем попросили руководство организовать курсы самозащиты.
Врачи начнут ежедневные тренировки с 15 мая. Основной курс продлится шесть месяцев, однако желающие и дальше заниматься тхэквандо могут пройти более углубленную программу, которая рассчитана на два с половиной года. С медперсоналом будут работать профессиональные спортсмены.
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Обучать врачей будут профессиональные спортсмены, которые занимаются боевыми искусствами.
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