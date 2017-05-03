Песню Окуджавы в ролике исполняет известный белорусский ансамбль "Песняры".



НТВ / Sputnik #ОднаНаВсех: участники акции ко Дню Победы спели песню Окуджавы

Акция #ОднаНаВсех, стартовавшая 24 апреля, призвана объединить Героев и наследников Великой Победы. Название акции сложилось из слов знаменитой песни Булата Окуджавы — "Нам нужна одна Победа".

Стихи из этой песни полюбили миллионы людей, они стали символом Победы, хотя и были написаны после войны.

В рамках акции каждый интернет-пользователь может разместить в официальных аккаунтах Sputnik в ОК , а также на сайте НТВ и через приложение OK Live свое видео с исполнением песни Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа" и поделиться хэштегом #ОднаНаВсех. Лучшие видео, присланные пользователями, будут опубликованы на порталах Sputnik в СНГ и Балтии, а также попадут в эфир НТВ.