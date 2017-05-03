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#ОднаНаВсех: песню Окуджавы исполнили в странах Европы и Азии
03.05.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Песню Окуджавы в ролике исполняет известный белорусский ансамбль "Песняры".
Акция #ОднаНаВсех, стартовавшая 24 апреля, призвана объединить Героев и наследников Великой Победы. Название акции сложилось из слов знаменитой песни Булата Окуджавы — "Нам нужна одна Победа".
Стихи из этой песни полюбили миллионы людей, они стали символом Победы, хотя и были написаны после войны.
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Легендарную песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа" спели участники акции #ОднаНаВсех из Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и России.
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