|
Сборную Беларуси по хоккею обыскали во Франции
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборную Беларуси по хоккею обыскали во Франции. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.Как отмечается в твиттер-аккаунте министерства, посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. "В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения", - говорится в сообщении.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отмечается в твиттер-аккаунте министерства, посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. "В связи с имевшим место обыском у французской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии