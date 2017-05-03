﻿ Сборную Беларуси по хоккею обыскали во Франции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборную Беларуси по хоккею обыскали во Франции

03.05.2017 22:42 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборную Беларуси по хоккею обыскали во Франции. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.Как отмечается в твиттер-аккаунте министерства, посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. "В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения", - говорится в сообщении.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отмечается в твиттер-аккаунте министерства, посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. "В связи с имевшим место обыском у французской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Россельхознадзор красит зеленкой контрабандное мясо из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика