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Пять автомобилей столкнулись на мосту через Свислочь в Минске
Фото из архива3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять автомобилей столкнулись по улице Орловской на мосту через Свислочь в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ОГАИ РУВД Центрального района Анастасия Редько.ДТП произошло сегодня в 18.45. Из-за несоблюдения дистанции столкнулись "Фольксваген", а также следовавшие за ним "Мерседес", "Тойота", "Мерседес", "Пежо".К счастью, обошлось без пострадавших. Водителя "Тойоты" на месте осмотрели медики.Образовавшаяся не непродолжительное время пробка быстро испарилась. Каким-то машинам помогли эвакуаторы, кто-то уехал сам.-0-
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К счастью, обошлось без пострадавших. Водителя "Тойоты" на месте осмотрели медики.
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