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В Минске в результате ДТП опрокинулся автомобиль: ребенка спасло детское кресло
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на перекрестке по улице Притыцкого и улицы Кунцевщина произошло ДТП, сообщил корреспонденту БЕЛТА командир взвода ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД столицы Игорь Марат.Один из автомобилей под управлением мужчины двигался по улице Притыцкого со стороны центра в направлении МКАД. Второе авто, за рулем которого была женщина, ехал во встречном направлении. При повороте налево последнего произошло столкновение. Автомобиль, которым управляла женщина, опрокинулся.В результате ДТП пострадала водитель. Предварительно, у нее диагностирована ушибленная рана головы, черепно-мозговая травма легкой степени. Женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи. Пассажира ее авто - девочку двухлетнего возраста, которая находилась на заднем сиденье, спасло детское удерживающее сиденье. Ребенок для осмотра доставлен в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.-0-
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Один из автомобилей под управлением мужчины двигался по улице Притыцкого со стороны центра в направлении МКАД.
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