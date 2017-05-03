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В Минске рабочий погиб при падении с высоты пятого этажа
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий погиб при падении с высоты пятого этажа, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович."Управлением Следственного комитета по Минску выясняются обстоятельства смерти рабочего 1971 года рождения, который сегодня во второй половине дня выпал из люльки с высоты пятого этажа при проведении работ на фасаде здания", - сказал Алексей Климович.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи совместно с сотрудниками государственной инспекции по труду проводят осмотр места происшествия. Изъята техническая документация, назначен ряд экспертных исследований.-0-
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"Управлением Следственного комитета по Минску выясняются обстоятельства смерти рабочего 1971 года рождения, который сегодня во второй половине дня выпал из люльки...
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