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Что нужно знать при выборе посудомоечной машины, какую посуду в ней лучше не мыть и какими новыми функциями обладают современные модели посудомоек читайте в новом выпуске проекта « Секреты бытовой техники ».

На что обратить внимание при выборе

Посудомоечные машины бывают двух видов — встраиваемые и отдельно стоящие. Глубина и высота у всех аппаратов примерно одинаковые (соответственно 60 см и 85 см), а ширина варьируется от 40 до 60 см.





Выбор в пользу той или иной модели стоит совершать исходя из количества свободного места в помещении.

В зависимости от габаритов также изменяется вместимость посудомоек, измеряющаяся количеством комплектов посуды. В один стандартный комплект входит супница, плоская тарелка, блюдце, кружка, столовые приборы.

Большинство машинок сегодня может вместить порядка 9−12 таких комплектов — этого будет более чем достаточно для семьи из нескольких человек.

Системы подачи воды в аппаратах разных компаний также различаются. Во многих посудомойках используется система с круговым движением воды, которой уже более 40 лет. В последних машинах компании Samsung применяется более совершенная технология — Waterwall.





Она позволяет избежать так называемых «мертвых зон», которые возникают при традиционном распределении воды через вращающийся разбрызгиватель, и обеспечивает практически стопроцентный охват внутреннего пространства посудомойки. Благодаря этому посуда вымывается лучше.

Что касается энергопотребления, то практически все современные посудомойки имеют наивысший класс энергоэффективности — «А».

Некоторые производителя добавляют в свои посудомоечные машины функцию половинной загрузки, которая также помогает экономить электроэнергию.

Какую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине

Не всю посуду можно мыть в посудомоечной машине — некоторые виды кухонной утвари плохо переносят обилие горячей воды и пара.





Это, в первую очередь, касается деревянных и бамбуковых изделий. Под воздействием высоких температур они быстро покрываются мелкими трещинами и начинают гнить. Деревянные разделочные доски, ложки или большие салатницы из бамбука лучше держать подальше от посудомоечной машины.

Кухонные предметы из чугуна необходимо мыть только вручную. Термообработка в посудомоечной машине может привести к образованию на них ржавчины, а также к исчезновению защитного слоя, предотвращающего пригорание пищи.





Изделиям из меди также противопоказано мытье в посудомойках. В них используются очень агрессивные моющие средства, которые обесцвечивают медную посуду.

Не стоит оставлять в посудомоечных машинах кастрюли, противни и сковороды с различными антипригарными покрытиями. Автоматическое мытье их быстро изнашивает, и они теряют свои изначальные свойства.

Если на упаковке с пластиковой посудой нет поясняющей информации о способах ухода за ней, то лучше не рисковать и не мыть ее в посудомоечной машине. Некоторые виды пластика под воздействием горячей воды могут плавиться и выделять вредные химические вещества.





Это также относится к хрустальным и фарфоровым предметам — для автоматической мойки они слишком хрупкие и могут просто разбиться. Изделия из серебра также не стоит мыть в посудомоечной машине — там они лишь быстрее темнеют и блекнут.

Правильно размещайте предметы

Практически все современные посудомоечные машины оснащаются двумя корзинами для загрузки посуды.

Нижняя предназначена для крупных предметов, верхняя — для столовой посуды. Ложки, вилки, ножи и другие столовые приборы обычно помещают в специальный лоток, который идет в комплекте с машиной или продается отдельно.





Начинать загрузку посудомойки рекомендуется с нижней корзины. Большие тарелки расставляйте ближе к краям, более мелкие предметы и лоток со столовыми приборами — в центре.

Чтобы посуда не мешала вращению специальных вращающихся приспособлений (коромысел) внутри машины, ее нельзя ставить вертикально. Это особенно касается сковород и других изделий с длинными ручками — их располагайте только в горизонтальном положении.





Кроме того, не стоит ставить предметы друг в друга. Из-за этого можно получить плохо вымытую посуду и обнаружить на ней белый налет от остатков моющего средства.

После окончания цикла мытья лучше подождать 10−15 минут, пока посуда остынет. Если доставать ее сразу, можно обжечься. Кроме того, горячая посуда легко бьется.

Выбор моющего средства

Нельзя использовать обычные средства для мытья посуды, следует применять лишь специальные таблетки, гели или порошки для посудомоечной машины. Более экономны — порошки, а более удобны в использовании — таблетки.





Последние не рекомендуется применять в щадящих программах мытья посуды — таблетки часто не успевают раствориться.

Еще одно важное правило — не добавляйте слишком много моющего средства. Его нужно использовать ровно столько, сколько предлагается в инструкции.

Для эффективного мытья также необходим специальный ополаскиватель. Он удаляет остатки моющего средства, придает посуде блеск и способствует ее быстрой сушке. Некоторые ополаскиватели также удаляют с посуды вредоносные бактерии и микробы.

Для эффективного мытья также необходим специальный ополаскиватель. Он удаляет остатки моющего средства и способствует ее быстрой сушке. Отметим, у некоторых производителей предусмотрена отдельная опция для таких ополаскивателей, позволяющая максимально («до блеска») очистить посуду, а также удалить с нее бактерии и микробы.

Как ухаживать за посудомойкой

Чтобы на внутренних частях посудомоечной машины и стенках посуды не скапливался белый налет, в каждый цикл стирки нужно добавлять специальные таблетки для смягчения воды или регенерирующую соль.





Более продвинутые средства ухода за посудомойками (например, порошки для удаления накипи) рекомендуется использовать несколько раз в полгода. Для этого добавьте средство в дозатор, выставьте стандартный цикл и включите пустую машинку.

Время от времени необходимо очищать сетчатый фильтр (на нем оседают смытые остатки пищи), корзины и лотки для посуды — как правило, они достаточно легко вынимаются.

Примерно раз в месяц также необходимо применять обезжириватель (специальное порошко- или гелеобразное средство). Он помогает удалить накапливающийся жир с внутренних частей машины.

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