Об открытии экспозиции, посвященной победному знамени, на радио Sputnik Беларусь рассказал директор Государственного музея военной истории Беларуси Сергей Азаронок.

История знамени Победы, водруженного над куполом Рейхстага в мае 1945 года, известна практически каждому. Но немногие знают о том, что в апреле 1945 года, по решению политодтела 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, было изготовлено 9 штурмовых флагов — по количеству дивизий, которые входили в состав армии. Флаги были изготовлены по образцу государственного флага СССР.



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В ночь на 22 апреля штурмовые флаги были вручены представителям стрелковых дивизий. В их числе был и штурмовой флаг номер № 5, ставший Знаменем Победы, рассказал директор Государственного музея военной истории Беларуси Сергей Азаронок.

"Наша боевая дивизия —50-я гвардейская стрелковая, дважды краснознаменная орденов Суворова и Кутузова — также принимала участие в штурме Берлина и Рейхстага, и, как каждая дивизия, имела свой штурмовой флаг. Он был водружен не над куполом, а над одним из подъездов, рядом со знаменами других частей и соединений", — рассказал Азаронок.

Долгое время знамя хранилось в музейных фондах, а позже перешло в экспозицию Государственного музея военной истории Беларуси. Новая команда военных музейщиков решила обновить экспозицию и создать современный мультимедийный комплекс вокруг знамени.

Специально к открывающейся экспозиции знамя помещено в капсулу и установлено на подиуме, крепится оно на брусчатке, частично взятой из Берлина, там же находятся и осколки боевых снарядов. На фоне знамени демонстрируются кадры документальной хроники взятия Рейхстага и фотоколлаж парада Победы в Москве 1945 года. Под знаменем расположены несколько поверженных немецких штандартов.

"Начальник 50-й дивизии в свое время много говорил и писал об этом знамени. Но в советское время было принято, что знамя Победы одно. Мы же посчитали нужным более широко об этом говорить. Могу сказать, что мы будем подавать документы на присвоение нашему знамени статуса историко-культурного наследия, так как это музейное и историческое свидетельство победы нашего белорусского народа над фашистской Германией. Оно было над Рейхстагом", — сказал Азаронок.

Также в музее открывается выставка "Помним.Гордимся". В отдельной выставочной экспозиции собраны предметы и личные вещи ветеранов, которые передали музею дети и внуки фронтовиков. Планируется, что эта выставка, повествующая не только о Великой Отечественной войне, но и о фронтовиках, в скором времени отправится в Москву. Там она будет представлена на двух площадках: на ВДНХ в павильоне Республики Беларусь, и в МГУ на Воробьевых горах. Выставка пройдет при поддержке белорусской диаспоры в Москве. Уже есть договоренность о том, что живущие в Москве белорусы также придут на выставку со своими семейными реликвиями.

Беседу с директором Государственного музея военной истории Беларуси Сергеем Азаронком о белорусском знамени Победы слушайте на радио Sputnik Беларусь.