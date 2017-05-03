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Фотофакт: в центре Могилева на газоне пасется табун лошадей

04.05.2017 08:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая – Sputnik. Табун лошадей, пасущихся на газоне в центре Могилева, сняли на фото жители областного центра, снимок был размещен в одной из городских групп в социальной сети "ВКонтакте".

Фотофакт: в центре Могилева на газоне пасется табун лошадей
© Sputnik / Сергей Лескеть
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По информации могилевчан, фото было сделано накануне днем на проспекте Шмидта в районе Могилевского государственного университета продовольствия.

Мирно пасущихся на газоне четырех лошадей с тремя жеребятами сумела сфотографировать одна их жительниц областного центра.

При этом могилевчане выразили удивление: каким образом лошади смогли попасть в центр города. 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Одна их жительниц областного центра сумела снять четырех лошадей с тремя жеребятами.

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