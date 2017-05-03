МИНСК, 4 мая – Sputnik. Табун лошадей, пасущихся на газоне в центре Могилева, сняли на фото жители областного центра, снимок был размещен в одной из городских групп в социальной сети "ВКонтакте".



© Sputnik / Сергей Лескеть Как собака, только очень большая – из жизни на ферме лося Гриши 18

По информации могилевчан, фото было сделано накануне днем на проспекте Шмидта в районе Могилевского государственного университета продовольствия.

Мирно пасущихся на газоне четырех лошадей с тремя жеребятами сумела сфотографировать одна их жительниц областного центра.

При этом могилевчане выразили удивление: каким образом лошади смогли попасть в центр города.