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Смог в Пекине: уровень загрязнения воздуха превышен в 21 раз

04.05.2017 08:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая – Sputnik. Уровень содержания в воздухе вредных частиц в Пекине в четверг 4 мая превысил безопасный в 21 раз, сообщило министерство охраны окружающей среды Китая.

Смог в Пекине: уровень загрязнения воздуха превышен в 21 раз
© Sputnik / Виктор Толочко
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Серьезную опасность для здоровья людей представляют частицы, размер которых составляет менее 2,5 микронов: они создают ощущение тумана, могут оседать глубоко в легких и вызывать приступы удушья. Рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения безопасный уровень составляет 25 микрограммов на кубический метр.

В соответствии с информацией министерства по данным на 09:05 по местному времени (04:05 по минскому), концентрация частиц PM2.5 по Пекину в среднем составила 533 микрограмма на кубометр.

Ранее правительство КНР заявило, что примет меры по борьбе с загрязнением воздуха в текущем году. В частности, планируется за год на 3% сократить выбросы оксида азота и двуокиси серы. Кроме того, власти страны собираются модернизировать электростанции, работающие на угле, и ужесточить требования природоохранного законодательства.

 
Теги: Минск
 
 
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Серьезную опасность для здоровья людей представляют частицы, размер которых составляет менее 2,5 микронов: они создают ощущение тумана, могут оседать глубоко в...

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