МИНСК, 4 мая – Sputnik. Теплая погода сохранится в Беларуси в четверг 4 мая: по югу республики воздух днем прогреется до +20°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik Владимир Сергеев Рябов о погоде на неделе: будет тепло, потом опять похолодание

Ранее синоптики прогнозировали, что вслед за теплой первой неделей в республике снова ожидается похолодание.

"Ожидается переменная облачность, преимущественно в юго-западных районах республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что днем максимальная температура воздуха составит в стране от +12 до +18°С, по югу Беларуси – до +20°С.

В Минске, по словам собеседников Sputnik, будет без существенных осадков, а днем воздух прогреется до +15°С.