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Гидромет о погоде на четверг 4 мая: почти без дождя и до +20°С
04.05.2017 07:51 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. Теплая погода сохранится в Беларуси в четверг 4 мая: по югу республики воздух днем прогреется до +20°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik Владимир Сергеев
Ранее синоптики прогнозировали, что вслед за теплой первой неделей в республике снова ожидается похолодание.
"Ожидается переменная облачность, преимущественно в юго-западных районах республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что днем максимальная температура воздуха составит в стране от +12 до +18°С, по югу Беларуси – до +20°С.
В Минске, по словам собеседников Sputnik, будет без существенных осадков, а днем воздух прогреется до +15°С.
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Теплее всего, по информации белорусских синоптиков, будет на юге страны, по западу возможны грозы.
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