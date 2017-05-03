Просторы постсоветского интернет-пространства захлестнула новая тема: выборы во Франции. Наиболее яркой темой президентской гонки, как водится, стала не предвыборная программа кандидатов, а супруга одного из них. Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов, и понеслось. Потому что потенциальная первая леди — Бриджит Тронье — на двадцать пять лет старше мужа: ему 39, ей 64.



ichef-1.bbci.co.uk

А-а-а-а, смотрите, старушка!

Более того, Бриджит — его бывшая учительница, и пока Макрон до нее дорастал, она успела обзавестись кучей детей и внуков. Просто сенсация. Русскоязычные СМИ запестрили заголовками. «Молодой Макрон и его пожилая жена». «Жена 39-летнего Макрона — бабушка семерых внуков». «Как 15-летний Макрон влюбился в свою учительницу». «Макрон не намерен скрывать жену». И наконец — «Гей-лобби» и немолодая жена".

Да-да, русскоязычные новостные сайты тут же заподозрили Макрона в нетрадиционной сексуальной ориентации и объявили, что жена ему нужна исключительно для прикрытия. Пользователи социальных сетей вздохнули с облегчением, с радостью подхватили эту мысль и понесли ее в массы. Уф, мы так и знали. Потому что поверить в то, что он гей, без сомнения, гораздо проще, чем поверить в его счастливый брак с женщиной на четверть века старше. Разве это возможно без скрытого подтекста? Если она его не содержит, значит, она ему для прикрытия. Какие такие чувства молодой мужчина может испытывать к 64-летней женщине? «Кака любовь?»

Когда Меланья Трамп младше своего мужа где-то на столько же, это нормально. Когда 55-летний олигарх берет в жены семнадцатилетнюю девушку , глянцевые журналы представляют нам это как красивую сказку о любви и все восторженно хлопают в ладоши. И почему-то ни разу нигде не проскочило мысли о прикрытии.

Мужем-стариком никого не удивишь и не возмутишь. Молодая жена — это достижение и круто. Именно так и надо. Это норма.

И совершенно иную реакцию вызывают пары, где женщина старше мужчины. Да взять хотя бы все вот эти истории о Пугачевой, Милявской и, даже страшно сказать, Мадонне. В глазах общества они же сумасшедшие старухи. Зато Андрей Кончаловский и его жена Юлия, между которыми разница лет в сорок, прелесть какая красивая пара. А если было бы наоборот?



hellomagazine.com

Женщина и возраст. Сплошной кошмар.

Российское издание журнала Harper’s Bazaar поместило на обложку майского номера возрастную модель — пятьдесят шесть лет ей. Читать комментарии под постами в социальных сетях — что в космос слетать. «Все равно рядом с бабулькой молодую модель поместили, подстраховались». Женщина за пятьдесят — как бы она ни выглядела — на постсоветском пространстве все равно «бабулька». Какое ей семейное счастье?! Не смешите людей. В этом возрасте надо мариновать огурцы и нянчить внуков, а не наслаждаться жизнью в компании молодого мужа.

Для нашего закомплексованного общества с его нездоровым отношением к возрасту брак, в котором женщина старше, — неимоверно смелый поступок. Эти стереотипы укоренились настолько прочно, что в таких отношениях неудобно всем. И в первую очередь неудобно этой самой женщине, которая позволила себе связаться с мужчиной младше себя. Потому что общество обязательно ее осудит. Потому что это почему-то очень плохо. Только почему, непонятно.

То есть на фоне того, что у нас и так большие проблемы с восприятием женского возраста, младший на десять-двадцать лет муж будет еще больше подчеркивать этот самый женский возраст. Женщине придется еще больше соответствовать, прилагать еще больше усилий, чтобы держать себя в форме, выглядеть моложе и так далее, и тому подобное. Ей придется выслушивать, что у нее гипертрофированный материнский инстинкт, что она растлила неопытного «мальчика», что у «мальчика» просто явные проблемы с матерью, что он все равно скоро одумается и уйдет к «молодой». И неважно, какая там разница — пять или двадцать пять.

Мужчины, как правило, от всего этого ограждены, к ним общество вообще толерантнее во многих вопросах и может найти им оправдание даже в самых неоднозначных ситуациях…





А ведь отношения, где женщина старше, отнюдь не редкость. В моем окружении есть пары, где мужчина и на семь, и на семнадцать лет младше женщины.

У меня есть знакомые тридцатилетние мужчины, которые встречались с сорокапятилетними женщинами. Но это было нормальным ровно до того момента, пока касалось только их двоих. Но если бы они, например, решили пожениться и, соответственно, вытянуть эти отношения на публику, то это была бы катастрофа. Особенно для родственников со стороны жениха, которые спят и видят, что любимый сынок приведет, наконец, в дом юную, девятнадцатилетнюю девочку — в глазах общества и семьи единственно нормальную кандидатку на роль невесты для тридцатилетнего мужчины. Вряд ли они жаждут получить в невестки сорокапятилетнюю тетку с кучей детей от прошлых браков, например.



tigr.net

Зато свою юную дочь они с радостью отдадут за «взрослого» мужчину, особенно если тот состоятелен.

То есть пока твои отношения касаются исключительно тебя, все нормально. Но как только интересы выходят из спальни и выносятся на обсуждение общественности, начинаются проблемы. Потому что общественность против. Уберите это. Мы не хотим этого видеть. Это противоестественно. Это извращение.

Здесь вам не кино.

Немного утешает лишь то, что нам же все равно к чему, лишь бы придраться. В свое время брак Николя Саркози и Карлы Бруни тоже не был воспринят на ура, и было вылито немало грязи на тему того, что «модельке» не место на посту первой леди. Или, взять, например, Хью Джекмана, которого тоже записали в геи, узнав, что он на 13 лет моложе жены. Или вон Пирс Броснан. Ну никак общественности не дает покоя его не соответствующая модельным параметрам жена. Или Марк Цукерберг — тот еще красавец .



newsonline24.com.ua

Как это вообще возможно, что мужчина, который, как это называют, может себе позволить выбрать любую юную модель или мисс мира, женится на «обычной» женщине?! Да потому что жена — это не ценное приобретение, не выгодное вложение, не трофей, не статус и не красивая картинка. А значит, ни возраст, ни внешность ничего не значат. Если люди вместе, значит, у них есть на это причины, значит, вместе им хорошо. Почему же это так беспокоит окружающих?