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Французская полиция подвергла тщательному обыску сборную Беларуси по хоккею
04.05.2017 09:16 — Разное | Ежедневник
На вокзале в Париже французская полиция окружила сборную Беларуси по хоккею и подвергла тщательному обыску.
Как сообщила газета "Прессбол" со ссылкой на очевидца, происшествие произошло в среду, 3 мая, когда сборная прибыла в Париж на поезде из города Бордо.
Прямо в поезде членов сборной оцепила полиция, которая начала тщательно обыскивать все вещи и особенно медикаменты. Полиция не объяснила, чем вызваны ее действия, но само мероприятие длилось недолго. После проведенного обыска, когда полиция ничего не нашла, всех членов сборной отпустили.
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На вокзале в Париже французская полиция окружила сборную Беларуси по хоккею и подвергла тщательному обыску.
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