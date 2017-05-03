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Французская полиция подвергла тщательному обыску сборную Беларуси по хоккею

04.05.2017 09:16 — Разное | Ежедневник  
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Французская полиция подвергла тщательному обыску сборную Беларуси по хоккею

На вокзале в Париже французская полиция окружила сборную Беларуси по хоккею и подвергла тщательному обыску.

Как сообщила газета "Прессбол" со ссылкой на очевидца, происшествие произошло в среду, 3 мая, когда сборная прибыла в Париж на поезде из города Бордо.

Прямо в поезде членов сборной оцепила полиция, которая начала тщательно обыскивать все вещи и особенно медикаменты. Полиция не объяснила, чем вызваны ее действия, но само мероприятие длилось недолго. После проведенного обыска, когда полиция ничего не нашла, всех членов сборной отпустили.

 
 
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На вокзале в Париже французская полиция окружила сборную Беларуси по хоккею и подвергла тщательному обыску.

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