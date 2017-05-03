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Электронные сигареты приравняют к табаку – что думают белорусы?

04.05.2017 09:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На совещании у главы государства рассматривался проект декрета "О госрегулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий". Поскольку и табачные изделия, и электронные системы курения близки по способу потребления и оказываемому эффекту, было внесено предложение применять к ним одинаковые меры госрегулирования.

Электронные сигареты приравняют к табаку – что думают белорусы?
© Sputnik Владимир Сергеев
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К примеру, планируется запретить рекламу электронных систем курения и их продажу несовершеннолетним. Также будут определены места, где можно реализовывать данные устройства. Ограничат использование электронных сигарет и в общественных местах.

В целом опрошенные минчане поддержали инициативу властей. Основной аргумент граждан – образующийся пар от электронных сигарет также может быть неприятен окружающим: это и небезопасно для здоровья, и дышат люди все равно не чистым воздухом.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение приравнять электронные сигареты к табачным изделиям по обороту и условиям курения. Sputnik...

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