На совещании у главы государства рассматривался проект декрета "О госрегулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий". Поскольку и табачные изделия, и электронные системы курения близки по способу потребления и оказываемому эффекту, было внесено предложение применять к ним одинаковые меры госрегулирования.

К примеру, планируется запретить рекламу электронных систем курения и их продажу несовершеннолетним. Также будут определены места, где можно реализовывать данные устройства. Ограничат использование электронных сигарет и в общественных местах.

В целом опрошенные минчане поддержали инициативу властей. Основной аргумент граждан – образующийся пар от электронных сигарет также может быть неприятен окружающим: это и небезопасно для здоровья, и дышат люди все равно не чистым воздухом.