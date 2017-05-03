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Гоша Куценко и Александр Самойленко с комедийным спектаклем "Дон Джованни" выступят в Минске
История Дон Жуана известна всем, а увидеть ее
Гоша Куценко, Александр Самойленко, Наталья Щукина, Мари Ворожи, Елена Моисеева и Александр Андриенко представят на суд зрителей постмодернистское переложение на язык современной драматургии Доном Нигро классической оперы-буфф Моцарта «Дон Жуан, или Наказанный развратник» — спектакль «Дон Джовани».
Идея постановки принадлежит Александру Самойленко (артист театра на Малой Бронной), известный широкому кругу зрителей по своим работам в театре и кино («Тартюф» и др.). Он же играет преданного слугу Дона Джованни — Лепорелло.
«Это классические образы Дона Жуана и Лепорелло, они не меняются. Только здесь режиссер Виктор Шамиров убрал пару „хозяин и слуга“, здесь два равноправных партнера. Один нравится женщинам, другой — не нравится, и в этом тоже трагедия», — рассуждает Александр Самойленко.
Одну из возлюбленных Дона Джованни Эльвиру играет актриса Наталья Щукина (известна по роли старшей горничной в «Отеле Элеон»). Ее героиня ослеплена любовью и готова на все ради того, чтобы вернуть расположение избранника.
«Я пытаюсь откровенно разговаривать со зрителями. Мы все знаем таких женщин, и не только женщин, но и мужчин, которые рады заблуждаться, которые в своей одержимости безумны», — говорит заслуженная артистка России Наталья Щукина.
Главного героя — сластолюбивого Дона Джованни — играет Гоша Куценко.
«Мне все понятно про этого парня, я, кажется, начинаю понимать, чем заканчивают все Дон Жуаны. Конечно, у него будет много от меня. Я буду стремиться, чтобы в итоге ничего не играть», — говорит заслуженный артист РФ Гоша Куценко.
В качестве режиссера Александр Самойленко пригласил Виктора Шамирова, уже известного минской публике своими спектаклями и фильмами «Игра в правду», «Упражнения в прекрасном», автор фильмов «Со мною вот что происходит», «Дикари» и др.). Русский вариант текста сделал Виктор Вебер, известный переводами книг Стивена Кинга.
Все, что осталось от оперы Моцарта, — музыка. Зрителям предоставлена возможность увидеть и оценить хулиганскую трактовку Дона Жуана. Приходите 06 июня в 19.00 в Концертный зал Минск.
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