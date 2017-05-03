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МИД требует объяснений от Франции из-за обыска хоккеистов
3 мая в Париже, где 5 мая сборная Беларуси стартует на чемпионате мира по хоккею, местная полиция провела обыск белорусской команды, прибывшей на поезде из Бордо, где она провела последние матчи "Евровызова".
Как стало известно
По словам участника тех событий, обыск длился около 20 минут, и после того, как полицейские не смогли ничего найти, всех отпустили. Все это время представители сборной хоккеисты находились в оцеплении людей в форме, которые устроили импровизированный пункт таможенного досмотра прямо на выходе из вагона поезда. Тщательнее всего полиция обыскивала вещи врача сборной, сообщает
Как сообщил МИД Беларуси
Как сообщалось ранее, на Олимпиаду в Рио
Однако в январе 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне
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3 мая в Париже, где 5 мая сборная Беларуси стартует на чемпионате мира по хоккею, местная полиция провела обыск белорусской команды, прибывшей на поезде из Бордо,...
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