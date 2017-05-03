3 мая в Париже, где 5 мая сборная Беларуси стартует на чемпионате мира по хоккею, местная полиция провела обыск белорусской команды, прибывшей на поезде из Бордо, где она провела последние матчи "Евровызова".

Как стало известно Tribuna.com , в частности, обыску подверглись тренеры Дэйв Льюис, Крэйг Вудкрофт и Олег Антоненко, а также хоккеисты Егор Шарангович и Андрей Костицын.

По словам участника тех событий, обыск длился около 20 минут, и после того, как полицейские не смогли ничего найти, всех отпустили. Все это время представители сборной хоккеисты находились в оцеплении людей в форме, которые устроили импровизированный пункт таможенного досмотра прямо на выходе из вагона поезда. Тщательнее всего полиция обыскивала вещи врача сборной, сообщает «Прессбол» .

Как сообщил МИД Беларуси в своем Twitter-аккаунте , в связи с обыском у французской стороны запрошены объяснения.

Как сообщалось ранее, на Олимпиаду в Рио была не допущена мужская сборная Беларуси по гребле. Спортсмены были дисквалифицированы на год. Основанием стали результаты обыска, проведенного 12 апреля 2016 года французской полицией в расположении команды, приехавшей в город Тампль-сюр-Ло на учебно-тренировочный сбор.