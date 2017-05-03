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Спасатели Беларуси и РФ проведут учения по безопасности БелАЭС

04.05.2017 09:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. МЧС Беларуси совместно с российскими коллегами осенью 2017 года проведет учения по обеспечению безопасности на Белорусской АЭС, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко.

Спасатели Беларуси и РФ проведут учения по безопасности БелАЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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МЧС Беларуси начало подготовку к обеспечению безопасности на БелАЭС практически сразу же после принятия решения о ее строительстве. В 2010 году на базе Смоленской АЭС прошли первые учения с российскими специалистами.

"Буквально на днях принято решение о проведении совместных аналогичных учений на БелАЭС осенью текущего года. Такие учения по договоренности с российской стороной планируется проводить регулярно на действующих атомных электростанциях России с целью изучения опыта наших коллег", — заявил Ващенко в Могилеве, отвечая на вопросы участников республиканского учебно-методического сбора Молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ, которые прошли в областном центре в среду.

Слова главы МЧС Sputnik привели в Госатомнадзоре (департамент МЧС — Sputnik).

Спасатели Беларуси и РФ проведут учения по безопасности БелАЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ващенко добавил, что белорусские специалисты намерены изучать опыт по обеспечению безопасности АЭС не только в России, но и в других странах. По его словам, уже достигнута договоренность по обмену соответствующей информацией со Словакией.

Ващенко также отметил, что в числе первых объектов на площадке строительства станции в Островце было сдано в эксплуатацию здание пожарной аварийно-спасательной части. Сейчас эта структура полностью укомплектована кадрами, в ней служит 116 человек. В построенном здании размещаются и надзорные службы.

Это, по словам министра, свидетельствует о том, что вопросы обеспечения безопасности БелАЭС находятся под строгим контролем государства.

Белорусская АЭС вблизи города Островец Гродненской области строится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Учения пройдут осенью, но готовиться к ликвидации ЧП на атомной станции в Островце белорусские спасатели начали еще в 2010 году.

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