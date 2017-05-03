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Криштиану Роналду сравнялся с Лионелем Месси по количеству хет-триков в Лиге чемпионов, а бывшие игроки «Реала» и «Барселоны» Гонсало Игуаин и Дани Алвес принесли «Ювентусу» победу над «Монако».

SPORT.TUT.BY в картинках рассказывает о главных событиях и героях первых полуфинальных поединков Лиги чемпионов сезона-2016/2017.



Мадридское дерби — так выглядела афиша первого полуфинала Лиги чемпионов. Двухматчевое противостояние команд стартовало на поле «Рела». До визита на «Сантьяго Бернабеу» Атлетико не проигрывало в 15 матчах на выезде.



Все голы в этом поединке забил Криштиану Роналду. Сначала головой, потом ударом с подъема на границе штрафной площади и, наконец, с близкого к голкиперу «матрасников» Яна Облака расстояния — 3:0.



На счету португальского форварда уже восемь мячей в трех последних еврокубковых матчах. По количеству хет-триков в Лиге чемпионов он сравнялся с лидером «Барселоны» Лионелем Месси — у каждого по 7. Всего в мадридской карьере Роналду уже 42 хет-трика.



На послематчевой пресс-конференции главного тренера «Реала» Зинедина Зидана попросили дать оценку действиям Роналду. «О нем особо сказать нечего. Он говорит сам за себя», — ответил француз.



За весь матч футболисты «Атлетико» лишь раз исполнили удар в створ ворот «королевского клуба». Последний в итоге впервые за 16 поединков во всех турнирах сохранил свои владения в неприкосновенности.



Во втором полуфинале встречались «Монако» и туринский «Ювентус». Интересно, что до этого матча монегаски ни разу не проиграли на стадионе «Луи II» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.



Однако в этот раз разница в классе исполнителей, помноженная на хорошую организацию оборонительный действий приезжей команды, вылилось в два безответных мяча. Оба на счету аргентинского форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина.



Голевые пасы Игуаину раздавал бразилец Дани Алвес. В первом случае — пяткой, во втором это был навес в штрафную площадь. Таким образом «Ювентус» выдал пятый матч кряду «на ноль» в Лиге чемпионов и не пропускает уже 621 минуту.



Чемпиону мира в составе сборной Италии 39-летнему Джанлуиджи Буффону до сих пор не покорился Кубок европейских чемпионов. После победы над «Монако» Буффон в шаге от третьего финала Лиги чемпионов в карьере. Интересно, что в голосовании УЕФА на лучшего футболиста, никогда не выигрывавшего этот турнир, рядом с фамилией Джанлуиджи поставили Роналдо, Златана Ибрагимовича, Денниса Бергкампа и еще несколько выдающихся игроков.



Ответные встречи состоятся 9 и 10 мая. Если верить статистике, которая говорит, что ни одной команде в истории Лиги чемпионов не удалось пройти в финал после поражения в два мяча в первом матче, в решающем поединке в Кардиффе мы увидим «Реал» и «Ювентус».

Итог первых матчей на стадии полуфинала:

«Реал» — «Атлетико» Мадрид — 3:0

«Монако» — «Ювентус» — 0:2





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