



Президент Беларуси Александр Лукашенко, в четверг, 4 мая, проведет встречу с представителями китайских центральных и региональных средств массовой информации - участниками пресс-тура в Беларусь.

Как сообщила пресс-служба главы государства, мероприятие состоится во Дворце Независимости и станет ключевым событием в пресс-туре китайских журналистов.

Всего во встрече с Александром Лукашенко примут участие около 40 журналистов из крупнейших СМИ Китая, в том числе информационного агентства "Синьхуа", газет "Жэньминь Жибао" и "Чайна Дэйли", Центрального телевидения Китая, а также ряда других печатных, электронных и телевизионных ресурсов.

Первый масштабный пресс-тур в Беларусь китайских журналистов, которые представляют десять провинций, проходит 1-7 мая. К этому времени его участники посетили мемориальный комплекс "Курган Славы", завод "БелДжи" и БелаАЗ, индустриальный парк "Великий камень", Парк высоких технологий, предприятия "Озерицкий-Агро" и "Бабушкина крынка" и другие известные производства Беларуси.

После встречи с главой белорусского государства у них запланировано посещение других культурных и социальных объектов и предприятий.