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Бежавший в Швецию бывший сотрудник КГБ вновь поднял тему растворителей

04.05.2017 09:54 — Разное | Ежедневник  
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Бежавший в Швецию бывший сотрудник КГБ вновь поднял тему растворителей

Бывший сотрудник КГБ Андрей Молчан, который бежал в Швецию по политическим мотивам, вновь поднял уже забытую тему контрабанды нефтепродуктов из Беларуси под видом растворителей.

Как пишет "Наша нива", Андрей Молчан передал некие документы Шведскому радио. По его словам, эти документы подтверждают факт контрабанды нефтепродуктов под видом растворителей.

Бывший сотрудник КГБ Беларуси говорит, что ранее не опубликовал документы из страха расправы.

Согласно документам, белорусы экспортировали за Запад дизельное топливо под видом растворителей. При этом белорусские таможенники получали руководства страны приказ не рассматривать груз как подлежащий таможенной проверке и не направлять образец продукции для анализа в российскую лабораторию.

Цистерны с "растворителем" следовали в Таллин, где вновь превращались в российское дизтопливо, которое затем переправлялось в порт Антверпена (Бельгия).

По словам Андрея Молчана, ему приказали отправить все документы по делу о контрабанде в Минск, но он снял копии всей папки и даже сохранил некоторые оригинальные бумаги.

 
Теги: Минск
 
 
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