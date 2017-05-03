Привлечение к имущественной ответственности добросовестных приобретателей – характерная особенность правоприменительной практики в Беларуси

Очередная оттепель в отношениях власти и бизнеса вряд ли приведет к ощутимому улучшению делового климата в стране. Пока контролируемый государством сектор экономики будет обеспечивать хотя бы маломальский рост и сохранение в реальном выражении доходов населения, все будет сводиться к ритуальным танцам власти и бизнеса на тему совершенствования (по смыслу - ранее достигнутого хорошего) делового климата. При этом кто кого танцует, тот того и того.

Продолжающиеся при этом посадки знаковых бизнесменов и не ослабевающая практика латания бюджетных дыр штрафами с предпринимателей явно не сделали эту весну для бизнеса более комфортной. Впрочем, пока не ясно, весна ли это или оттепель посередине зимы?

Сейчас развернулась оживленная дискуссия вокруг нескольких основополагающих «реформаторских» документов, среди которых, на мой взгляд, важными с точки зрения ответственности являются три: Декрет «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу» (далее по тексту – Декрет), Указ ”О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности и изменения в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП).

Последний документ имеет особое значение. Кодекс об административных правонарушениях – это сборник санкций за то, что делать или не делать нельзя. Нынешняя дискуссия сводится в основном к наведению марафета в этом сборнике. Вместо капитального ремонта КоАП решено ограничиться ремонтом текущим. Соответственно и эффект будет аналогичным.

В нашей стране об ответственности можно говорить бесконечно. Все на ней родимой и построено. В обозримом будущем никуда от этой ответственности не уйти, не питайте иллюзий, а претензии рядового инспектора МЧС или органов госсаннадзора никогда не были основной головной болью малого, среднего, не говоря уже о крупном бизнесе.

Давайте поговорим о главном. И в ряду главных проблем одной из важнейших видится мне проблема привлечения к ответственности добросовестных приобретателей. Видимо, проблема набила оскомину и госорганам, коль принцип презумпции добросовестности добросовестно переписали из статьи 2 Гражданского кодекса в самый первый пункт проекта Декрета.

Принцип – это хорошо, но у нас все, от Конституции страны до Директивы Президента №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь», сплошь на одних принципах базируется, а реальная правоприменительная практика идет своим путем.

Пока категория «добросовестность» в законодательстве не определена, вопрос добросовестности субъекта хозяйствования – это вопрос судебной оценки, субъективного взгляда.

На мой взгляд, законодателю следует четко определить критерии этой оценки. Например, добросовестным следует признать любое поведение субъекта хозяйствования, если судом не доказан умысел в действиях должностных лиц организации, направленный на нарушение нормы права.

Приведу абсолютно свежий пример из текущей судебной практики по рассмотрению дел, связанных с таможенными правонарушениями.

ИП «М» импортировало в страну легковые автомобили из Украины, при этом заявляло режим свободной торговли (без уплаты таможенных платежей). Международный договор (Правила определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года) налагает на ввозящее лицо обязанность предоставить таможенным органам страны импортера оригинал сертификата происхождения формы СТ-1 или декларации о происхождении товаров , что и делал импортер.

Спустя четыре года (!) таможня запросила у изготовителя, а также торгово-промышленной палаты и таможенных органов страны экспортера документы, содержащие сведения о конструкции автомобиля и технологических процессах, организации производства, импорте комплектующих, структуре себестоимости как автомобиля в целом, так и отдельно силового агрегата к нему и пришла к выводу, что СТ-1 выдан необоснованно.

На основании тех же документов украинская сторона пришла к противоположным выводам, что не помешало белорусской таможне взыскать с субъекта хозяйствования 5 млрд. неденоминированных рублей таможенных пошлин, НДС и пени (за четыре-то года!), а суды всех инстанций оставили данное решение в силе. В отношении руководителя компании вынесено постановление по административному делу и он также привлечен к ответственности.

А в чем вина? Ведь предприниматель не подделывал СТ-1, не имел оснований не доверять экспертам торгово-промышленной палаты другой страны, да в общем-то и не обязан был согласно законодательству и условиям договора истребовать у кого-либо и предоставлять кому-либо иные документы, кроме предусмотренных международным и национальным законодательством. Импортер не имеет ни законодательной обязанности, ни технической возможности выяснить соблюдается ли критерий достаточной переработки на предприятии экспортера.

Вот мы и добрались до самого главного. С одной стороны, вина - необходимое условие всякой ответственности. Не может быть ни административной, ни дисциплинарной, ни уголовной ответственности без наличия вины, т.е. виновного совершения противоправного действия (бездействия).

И если с виной физического лица все более-менее определенно и понятно, то при определении степени виновности юридического лица все зависит от контролеров и суда.

Ст.3.5. КоАП дано определение вины юридического лица:

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что этим юридическим лицом не соблюдены нормы (правила), за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, и данным лицом не были приняты все меры по их соблюдению.

Полнота мер по соблюдению норм (правил) является оценочной категорией и безразмерной при ее толковании.

Виновен ли совхоз в том, что засуха уничтожила урожай? Один судья решит, что виновен, так как не ознакомился с долгосрочным прогнозом погоды и не поливал посевы. А другой судья решит, что нет, так как прогнозы обманчивы, а ведром поле не польешь. Кто из них прав? Виновно ли юридическое лицо?

Полагаю, что оно (юридическое лицо) может быть признано виновным, если не исполнило конкретные предписания актов законодательства об уходе за урожаем, мониторинге погодных условий и т.п. В противном случае, почему не привлечь к виновной ответственности государственных чиновников, не разработавших своевременно подобных нормативных предписаний?

Полагаю, что следует вышеуказанную норму ст.3.5. КоАП дополнить словами «…все меры по их соблюдению, предусмотренные актами законодательства».

Уточнение данной нормы позволит решить проблему освобождения от ответственности и добросовестных приобретателей за виновные действия третьих лиц, ограничить пределы субсидиарной ответственности топ-менеджеров и владельцев бизнеса, привнести общечеловеческий здравый смысл в процесс привлечения субъектов хозяйствования к ответственности.

Будучи давним последовательным сторонником привлечения предпринимателей к ответственности только в случае умышленных действий, направленных на сокрытие налоговых и таможенных платежей, считал бы целесообразным закрепить в Декрете соответствующие принципы. Например, эпохальный тезис о презумпции добросовестности дополнить разъяснением о том, что поведение субъекта хозяйствования, характеризующееся отсутствием умысла, направленного на нарушение нормы законодательства, признается добросовестным.

И если мы хотим выглядеть цивилизованным рынком для инвесторов как извне, так и внутри страны, то следует немедленно и в полном объеме исключить из правоприменительной практики случаи привлечения к имущественной ответственности субъектов хозяйствования в отсутствие их вины. При этом юридическое лицо может признаваться виновным в нарушении норм законодательства, если этим лицом не были приняты меры по его соблюдению, прямо предусмотренные законодательными актами.

А до тех пор, пока доминирует другой принцип: «ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать», реальных изменений в деловой среде ждать не приходится.