В Беларуси больше нельзя сдавать в разных населенных пунктах "площадку" и "город" на практическом экзамене на права.

Об этом говорится в постановлении МВД от 11 апреля №91, которое официально опубликовано 3 мая. Раньше люди сдавали "площадку", например, в Минске, а "город" - по месту регистрации в регионах, из-за чего возникала проблема при внесении результатов в базу данных, пишет БелТА .

Теперь же экзаменуемые не смогут разбивать экзамен, однако они по-прежнему смогут выбирать, сдавать ли его по месту регистрации, или по месту нахождения автошколы.

Также раньше при сдаче практического экзамена на вождение можно было отказаться от видеофиксации. Теперь же во время практического экзамена видеофиксация будет проводиться обязательно.

Кроме того, уточнен список гаджетов, которые нельзя будет брать с собой на теоретический экзамен. К ним отнесены электронные устройства, носители информации, средства мобильной связи. При себе можно иметь только паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца) и документы, необходимые для сдачи экзамена.