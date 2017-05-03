Как призналась в интервью на радио Sputnik Беларусь режиссер картины Александра Бутор, фильм "Сладкое прощание Веры" попал на престижный кинофестиваль необычным путем — благодаря Министерству внутренних дел Беларуси.

"Этот фестиваль курирует белорусское посольство в США, и они стали интересоваться, почему на таком крупном фестивале не представлена Беларусь, и что же есть в нашем кино, что могло бы там побывать. И таким образом вышли на "Веру". Сначала туда полетел английский трейлер, который месяц крутился в кинотеатрах, а потом уже полетела сама "Вера", — рассказала режиссер.

Картина "Сладкое прощание Веры" была представлена на фестивале сразу в нескольких номинациях и стала лучшей в рейтинге романтических фильмов.

"Я, честно говоря, даже не ожидала. Думала, посмотрят ее американцы, да и хорошо. А тут вот как оно вышло. Я пока не очень ощутила масштаб этой победы для всего белорусского кино. Все так радуются, что мне даже неловко", — призналась режиссер.

Александра Бутор также рассказала о новых проектах, которые в настоящее время готовит творческая мастерская "Территория кино". В их числе — съемки картины, подготовленной одним из выпускников киношколы, которая постепенно начинает превращаться в маленькую кинокомпанию.

"И одновременно у нас готовятся две новые пьесы в рамках нашей арт-площадки. Мы написали романтическую комедию, которую я начинаю в сентябре ставить. И еще у нас будет кукольный спектакль "Большая маленькая собачка", прототипом для которого стала моя собачка Рона", — сообщила Бутор.

Полную версию беседы с режиссером, продюсером, клипмейкером, руководителем творческой мастерской "Территория кино" Александрой Бутор слушайте на радио Sputnik Беларусь.