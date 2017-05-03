Какие здания в этом году введут в эксплуатацию в Октябрьском районе и сколько долгостроев в нем осталось газете « Минский курьер » рассказал заместитель главы администрации Октябрьского района Павел Тома.

Один из самых больших проектов Октябрьского района — жилой комплекс «Минск-Мир». Уже начато строительство шести домов, а в этом году начнут строить детский сад и проектировать школу.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— « Минск-Мир » — проект грандиозный, площадь застройки составляет более 320 га. Комплекс рассчитан на 60 тысяч жителей — это как крупный райцентр. Инвестор со своими обязательствами в целом справляется. Работы идут по графику. Сейчас интенсивно освобождают территории в районе бывшего аэропорта. Пока там располагается Минский завод гражданской авиации № 407. Для него возводят производственные помещения рядом с Национальным аэропортом Минск, завершить намерены в этом году. Завод перенесут туда, а взлетно-посадочную полосу, которая принимает самолеты для ремонта, уберут. Также идет реализация имущественных прав граждан, проживающих в частном секторе и нескольких двухэтажных домах, что подлежат сносу. Инвестор начал строительство шести жилых домов, два из которых введут в эксплуатацию в этом году, четыре — в следующем.

Транспортное сообщение в районе значительно улучшится после введения 3-й линии Минского метрополитена и Южной магистрали, а также продления улицы Жуковского от Аэродромной до Кижеватова. Они позволят связать центр города с Курасовщиной и улицей Серова. К концу года около жилого здания «Диадема» начнут строить детский сад на 230 мест, открыться он должен в 2018 году. Также в ближайшее время планируется приступить к проектированию еще одного аналогичного учреждения и школы на 1 020 мест.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В следующем году в районе также планируют реконструировать здание ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации». Также на очереди капитальный ремонт двух учебных заведений: средней школы № 110 на улице Брестской и гимназии № 75. Также откроются два магазина: на улице Корженевского и Бакинской. К летним Европейским играм 2019 года введут в эксплуатацию спортивно-культурный центр Белорусского университета культуры и искусств на улице Рабкоровской.

В районе чуть больше 20 долгостроев

Объекты с затянутыми сроками строительства в районе тоже есть. Среди них и магазины, и большой комплекс.

— По каждому из них определены сроки завершения строительства либо продажи. Отмечу, что проблемных не так много. В основном от графика отстают на несколько месяцев. Мы планируем в этом году большинство завершить. Это касается магазинов на Корженевского и Бакинской, — рассказал Павел Тома. — Что касается комплекса на пересечении Могилевской и Чкалова, скажу, что бывший инвестор не рассчитал своих финансовых возможностей и строительство приостановили. Поиски нового инвестора длились больше года. Лишь недавно проектом заинтересовалось ООО «Тапас». Сейчас необходимо продлить право пользования этим земельным участком. Говорить о точном времени открытия этого центра пока сложно. Скажу лишь, что это довольно высокое здание, около 16 этажей, и срок его строительства по существующим нормам составляет порядка 22 месяцев.

Свободных участков под строительство нового жилья в районе почти нет

— На территории района сформирована программа по строительству жилья на 2017- 2020 годы. В ней предусмотрены возведение и ввод в эксплуатацию порядка 462 тысяч квадратных метров. Большую часть из них (350,7 тысяч квадратных метров) планируется возвести на территории экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир». Стоит отметить, что основную часть жилых территорий в районе, занятых низкоплотной застройкой, со временем реконструируют, в том числе и жилой район улицы Серова, участки в границах улиц Аэродромной — Авакяна — Сенницкой — Быховской, а также Брестской — Кижеватова. На их месте разместятся новые жилые кварталы со школами, детскими садами, объектами торговли и обслуживания. Территория, прилегающая к улицам Дружной, Могилевской, Красивой, также изменится. Тут будут паркинги с объектами общественного обслуживания и многофункциональный общественный центр. В целом территория района сложившаяся, поэтому, если не брать в расчет «Минск-Мир», строительство жилья ведется точечно.

На одну арендную квартиру в районе претендует 30 человек

Арендное жилье среди нуждающихся очень популярно . Как рассказывали чиновники Мингорисполкома, на одну квартиру порой претендует 300−400 человек. А вот в Октябрьском районе конкурс на недорогое жилье хоть не такой большой.

— В Минске строят только один арендный дом, квартиры в нем распределят по районам. Такая ситуация связана с тем, что срок окупаемости подобных объектов очень велик и возводят их исключительно за бюджетные средства. Администрацией района приняты решения о предоставлении гражданам 24 арендных квартир в этом доме, — рассказал Тома. — Сейчас в районе есть три свободные квартиры (из вторичного фонда — TUT.BY): однокомнатные — на улице Асаналиева (плата 150 рублей в месяц) и на Казинца (130 рублей), трехкомнатная — на Могилевской (более 460 рублей). Обычно на каждую претендуют около 30 человек.