



Рост числа детских суицидов связан с активизацией «групп смерти» и «перекодировкой сознания» подростков, говорится в аналитических материалах СКР. В МВД и экспертной среде связь детских самоубийств с «группами смерти» отрицают.

В последние два года в России резко растет число подростковых самоубийств, и это связано с деятельностью «групп смерти» в интернете. Такой вывод содержится в докладе по вопросам склонения несовершеннолетних к суицидальному поведению, который подготовил Следственный комитет России (СКР) по запросу научно-консультативного совета при ведомстве, пишет РБК . В Беларуси, кстати, аналогичная ситуация. Хоть у нас и действует уголовная ответственность за доведение до самоубийства, реально ни одного факта, когда бы привлекли к ответственности координатора "группы смерти" за последние годы в Беларуси не было.

«Начиная с 2015 года более чем в 32 субъектах Российской Федерации существенно увеличилось количество несовершеннолетних, погибших в результате самоубийства», - утверждают в СКР. В 2016 году с собой покончили 720 детей; в 2015 году - 504 ребенка; в 2014-м - «чуть более четырехсот», следует из документа. По числу детских самоубийств Россия уступает только Казахстану и Суринаму, а в Европе и США их меньше в три раза, считают в СКР. Незавершенные попытки самоубийства находятся «за пределами статистики», уточнили в ведомстве.

«Резкий рост количества детских суицидов в первую очередь обусловлен активизацией так называемых «групп смерти» - сообществ в социальных сетях, которые в прямой или косвенной форме пропагандируют самоповреждение или самоубийства», - отмечается в докладе.

«Группы смерти» стали активно обсуждаться в СМИ в мае 2016 года после публикации «Новой газеты». Автор статьи утверждала, что в социальных сетях существуют сообщества, администраторы которых призывают подростков к суицидам. По данным издания, с ноября 2015 по апрель 2016 года более сотни детей, которые состояли в группах, покончили с собой. С февраля 2017 года соцсеть «ВКонтакте» начала блокировать аккаунты пользователей и сообщества за теги «групп смерти».

Между тем, МВД России не согласно с оценкой СКР. Лишь 1% подростковых суицидов в России связан с «группами смерти» в социальных сетях, в конце марта заявил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов. Данные судебных психолого-лингвистических экспертиз свидетельствуют об обратном, не согласны с полицией в СКР: «Далеко не в одном проценте случаев, как считают в органах внутренних дел, устанавливается, что принадлежащая погибшим детям переписка в сети «ВКонтакте» содержит информацию суицидальной направленности».

По данным ведомства, сразу в нескольких регионах количество жертв «групп смерти» достигает десятка.

«Перекодировка сознания»

Гайдов называл основными причинами самоубийств неразделенную любовь или конфликты в семье. В материалах же СКР дается ссылка авторов экспертиз по уголовным делам о том, что «в отношении подростков применяются психологические методики, направленные на «перекодировку сознания детей подростково-юношеского возраста в сторону суицидального мировоззрения и поведения», которая происходит при «вовлечении эмоционально неустойчивых несовершеннолетних в закрытые сетевые сообщества».

Подростки получают «предложение принять участие в увлекательной игре и исполнять на первый взгляд безобидные задания», тогда как в реальности они «попадают в психологическую ловушку», - отмечают в СКР. Некоторые суицидальные группы «создаются гражданами других государств», - подытоживают в ведомстве.

«Суицидальную модель поведения» чаще всего принимают «подростки, находящиеся в трудной для них жизненной ситуации» - дети из неблагополучных семей, с особенностями внешнего вида, жертвы насилия, подростки, недавно пережившие «резкую смену условий жизни». Их СКР причисляет к «потенциальным участникам «групп смерти».

В ведомстве поддерживают законопроект о введении уголовной ответственности за «склонение к совершению самоубийства» и ужесточении наказаний за доведение до суицида, которые внесла в марте 2017 года депутат Госдумы Ирина Яровая. Документ был внесен после того, как похожую идею высказали в СКР; в апреле он прошел первое чтение.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко ранее заявляла, что администраторы «групп смерти» используют для воздействия на психику детей «четко выверенную с психоэмоциональной точки зрения тактику», которая способствовала «деформации инстинкта самосохранения и девальвации смерти».

Неочевидные выводы

«Лавинообразный» рост «групп смерти» в социальных сетях поспособствовал увеличению количества суицидов за прошлый год более чем в полтора раза, утверждала в марте уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. «С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%», - говорила детский омбудсмен. До этого, в феврале, глава Роскомнадзора Александр Жаров призывал приравнять администраторов «групп смерти» к террористам, поскольку и у тех, и у других целью является убийство. За несколько месяцев надзорный орган заблокировал около 150 таких сообществ, утверждал Жаров.

Данные различных органов власти по статистике и причинам детских суицидов расходятся, методы сбора информации непрозрачны, а логика их интерпретации не очевидна, прокомментировал РБК руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк. «Мы не знаем, каким образом собираются данные [о детских самоубийствах], какой возраст учитывается, что именно подразумевается под суицидами - может, какие-то нерасследованные случаи, про которые только предполагается, что это суицид»,- рассуждает он. Пока не существует прозрачного мониторинга такого рода статистики, и реальные причины снижения или увеличения детского суицида выявить тяжело, считает Козлюк.

Прежде чем ограничивать доступ к «информации, которая якобы провоцирует детские суициды», власти должны доказать корреляцию между изменением интернет-среды и ситуацией с самоубийствами, полагает глава «Роскомсвободы».