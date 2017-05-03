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Кондрусевич: Беларуси нужен закон о реституции
04.05.2017 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар – Sputnik. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ римско-католической церкви в Беларуси (РКЦ) Тадеуш Кондрусевич считает, что государство должно вернуть Костелу отобранные в советские времена храмы.
Тест выступления Кондрусевича в академии управления при президенте был опубликован на
Отмечается, что во время выступления митрополит на примере могилевской кафедры "показал всю нелепость ситуации, когда Костел вынуждают платить за здание, которое изначально ему и принадлежало".
По мнению Кондрусевича, для решения подобных проблем в Беларуси нужен закон о реституции, по примеру аналогичных документов, принятых в Литве, Латвии и России.
"После трех поколений советского лихолетья в Беларуси осталось очень мало исторических культовых зданий, ранее принадлежавших религиозным организациям. Это наша национальная ценность и наследие, именно поэтому должна быть создана государственная программа по их восстановлению", – сказал Кондрусевич.
Архиепископ подчеркнул, что именно сакральные здания, "а не архитектурно безвкусные новостройки", будут посещать туристы и паломники.
Кондрусевич также обратил внимание, что к настоящему времени в Беларуси не прописаны отдельные нормы для строительства храмов, а срок их возведения по-прежнему определяется нормами для клубов и домов культуры.
"Храмы строятся за пожертвования верующих, а не за государственные средства, как в случае с домами культуры. Получается, что согласно этим нормам костел должен строиться за год, а то и меньше. Как это возможно?" – задал вопрос Кондрусевич.
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Предстоятель РКЦ в Беларуси недоволен тем, что приходится платить в арендную плату за здание могилевской кафедры.
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