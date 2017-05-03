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Кондрусевич: Беларуси нужен закон о реституции

04.05.2017 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мар – Sputnik. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ римско-католической церкви в Беларуси (РКЦ) Тадеуш Кондрусевич считает, что государство должно вернуть Костелу отобранные в советские времена храмы.

Кондрусевич: Беларуси нужен закон о реституции
© Pixabay
Кондрусевич: вместо Котовки для костела предложили новое место

Тест выступления Кондрусевича в академии управления при президенте был опубликован на сайте РКЦ. 

Отмечается, что во время выступления митрополит на примере могилевской кафедры "показал всю нелепость ситуации, когда Костел вынуждают платить за здание, которое изначально ему и принадлежало".

По мнению Кондрусевича, для решения подобных проблем в Беларуси нужен закон о реституции, по примеру аналогичных документов, принятых в Литве, Латвии и России.

"После трех поколений советского лихолетья в Беларуси осталось очень мало исторических культовых зданий, ранее принадлежавших религиозным организациям. Это наша национальная ценность и наследие, именно поэтому должна быть создана государственная программа по их восстановлению", – сказал Кондрусевич. 

Архиепископ подчеркнул, что именно сакральные здания, "а не архитектурно безвкусные новостройки", будут посещать туристы и паломники.

Кондрусевич также обратил внимание, что к настоящему времени в Беларуси не прописаны отдельные нормы для строительства храмов, а срок их возведения по-прежнему определяется нормами для клубов и домов культуры.

"Храмы строятся за пожертвования верующих, а не за государственные средства, как в случае с домами культуры. Получается, что согласно этим нормам костел должен строиться за год, а то и меньше. Как это возможно?" – задал вопрос Кондрусевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Предстоятель РКЦ в Беларуси недоволен тем, что приходится платить в арендную плату за здание могилевской кафедры.

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