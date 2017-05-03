Космический аппарат «Кассини» погрузился в зазор между кольцами Сатурна, а ученые NASA составили видео из снимков, сделанных во время сближения. Запись опубликовали на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Аппарат прошел сквозь «щель» между кольцами и верхней частью атмосферы планеты, ширина которого составляет около 2000 километров. «Кассини» двигался на скорости 124 тысячи км/ч относительно Сатурна.

При сближении с планетой аппарат использовал 4-метровую антенну-тарелку для защиты, повернув ее в направлении встречных частиц. Полученные снимки стали самыми детальными видами атмосферы Сатурна среди всех когда-либо сделанных.

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Сближение, показанное на видео, произошло еще в конце апреля. 2 мая «Кассини» совершил еще один «нырок» под кольца планеты, однако ученые пока не получили свежие изображения.

В общей сложности для космического аппарата запланировали 22 сближения с планетой. После его миссию придется завершить, так как у «Кассини» почти не останется топлива. 15 сентября он «нырнет» в атмосферу планеты и сгорит в ней.