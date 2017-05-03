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Задержанного в Польше "ночного волка" выдворили в Россию
Власти Польши приняли решение выдворить российского байкера из «Ночных волков», задержанного в ходе патриотического мотопробега «Дороги Победы — на Берлин!». Об этом агентству
По их словам, в данный момент Николая Логинова уже доставили на территорию России, в Калининградскую область. Его сопровождали польские пограничники, передавшие байкера российским коллегам. Отмечается, что Логинову пришлось покинуть Польшу без своего мотоцикла.
Логинов
Мотопробег «Дороги Победы — на Берлин!»
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Логинову пришлось покинуть Польшу без своего мотоцикла.
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