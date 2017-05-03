В 2017 году Республика Беларусь и Российская Федерация отмечают 25-летие установления дипломатических и торгово-экономических отношений. Торговый представитель Российской Федерации в РБ Константин АРТЮШИН расскажет о работе торгового представительства России в Беларуси, об итогах двустороннего сотрудничества на протяжении этих лет и в первом квартале нынешнего года, а также о перспективах развития торговых отношений в 2017 году и продолжении активного межрегионального делового сотрудничества.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 5 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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