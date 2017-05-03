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попробуйте отличить Nokia 3310 от поддельной копии

04.05.2017 11:24 — Разное | Tut.by  
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В феврале компания HMD Global представила обновленную версию телефона Nokia 3310. Новинка еще не поступила в продажу, но в Азии уже продаются ее поддельные копии.


Изображение: vtechgraphy.com

В нескольких магазинах Малайзии в продажу поступили поддельные версии нового Nokia 3310. Отличить фейковый аппарат от оригинального на первый взгляд достаточно сложно. Скопирован логотип Nokia, расположение кнопок и даже пользовательский интерфейс.

При более детальном рассмотрении становится заметно, что дисплей «клона» обладает меньшим разрешением, а надписи на клавишах более темные. Официальные представители бренда Nokia в стране уже пообещали подать на плагиатчиков в суд.

Официальные продажи настоящего Nokia 3310 стартуют в середине мая. Его цена в Европе будет начинаться от 58 евро.

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Новинка еще не поступила в продажу, но в Азии уже продаются ее поддельные копии.

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