Пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси Евгения Никитина в комментарии для SPORT.TUT.BY по поводу обыска национальной сборной в Париже отметила, что белорусы с пониманием относятся к требованиям и правилам пребывания в чужой стране, но хотят, чтобы все команды были в равных условиях.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

— Ночь после обыска прошла спокойно, команду никто не тревожил. Федерация хоккея Франции принесла нам извинения за вчерашний инцидент, извинений же либо разъяснений со стороны правоохранительных органов не последовало.

Мы с пониманием относимся к требованиям и правилам пребывания в чужой стране, особенно с учетом того, что во Франции накануне президентских выборов и в связи с недавними терактами введен режим чрезвычайного положения. Но хотелось бы, чтобы это в минимальной степени отражалось на спортивных делегациях. Или чтобы нас об этом хотя бы предупреждали. По крайней мере, хотелось бы, чтобы все команды были в равных условиях. Насколько нам известно, подобным процедурам обыска пока не подверглась ни одна из сборных, прибывших в Париж на чемпионат мира, — сказала Евгения Никитина.

Напомним, что 3 мая полиция Франции в поезде на железнодорожном вокзале в Париже провела обыск тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов.

В Париж сборная Беларуси прибыла на поезде из Бордо, где провела товарищеские матчи с хозяевами предстоящего чемпионата мира . По приезде во французскую столицу все пассажиры поезда были отпущены, а багаж главного тренера Дэйва Льюиса, его помощников Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко, а также доктора команды тщательно обыскали. Процедуре обыска были подвергнуты и нападающие Егор Шарангович и Андрей Костицын. Процедура заняла около получаса.

После того как полицейским не удалось ничего найти, все были отпущены.

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Министерство иностранных дел Беларуси в официальном твиттере сообщило, что посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. В связи с обыском у французской стороны запрошены объяснения.

Кроме того, в связи с инцидентом со сборной Беларуси по хоккею посол Франции в Беларуси Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел.

Напомним, что накануне Олимпийских игр в Рио французская полиция провела обыск в расположении сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, которая проводила тренировочный сбор во Франции. По результатам расследования сборная Беларуси была отстранена от участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Позже белорусская сторона выиграла суд и была оправдана .

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

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Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В группе «А» в Кельне сыграют сборные России, США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании, Италии.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды каждой группы, худшие сборные групп на предварительном этапе утратят прописку в элитном дивизионе.