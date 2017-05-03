|
ФХБ об обыске в Париже: Мы все понимаем, но команды должны быть в равных условиях
Пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси Евгения Никитина в комментарии для SPORT.TUT.BY по поводу
— Ночь после обыска прошла спокойно, команду никто не тревожил. Федерация хоккея Франции принесла нам извинения за вчерашний инцидент, извинений же либо разъяснений со стороны правоохранительных органов не последовало.
Мы с пониманием относимся к требованиям и правилам пребывания в чужой стране, особенно с учетом того, что во Франции накануне президентских выборов и в связи с недавними терактами введен режим чрезвычайного положения. Но хотелось бы, чтобы это в минимальной степени отражалось на спортивных делегациях. Или чтобы нас об этом хотя бы предупреждали. По крайней мере, хотелось бы, чтобы все команды были в равных условиях. Насколько нам известно, подобным процедурам обыска пока не подверглась ни одна из сборных, прибывших в Париж на чемпионат мира, — сказала Евгения Никитина.
Напомним, что 3 мая полиция Франции в поезде на железнодорожном вокзале в Париже провела обыск тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов.
В Париж сборная Беларуси прибыла на поезде из Бордо, где провела
После того как полицейским не удалось ничего найти, все были отпущены.
Минске объявили бы бойкот">Рачковский об обыске во Франции: Встреть мы так хоть одну команду, чемпионату мира в Минске объявили бы бойкот
Министерство иностранных дел Беларуси в официальном
Кроме того, в связи с инцидентом со сборной Беларуси по хоккею посол Франции в Беларуси Дидье Канес
Напомним, что накануне Олимпийских игр в Рио французская полиция
Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).
Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.
5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.
6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.
8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.
10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.
12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.
13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.
16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.
В группе «А» в Кельне сыграют сборные России, США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании, Италии.
В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды каждой группы, худшие сборные групп на предварительном этапе утратят прописку в элитном дивизионе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси Евгения Никитина в комментарии для SPORT.TUT.BY по поводу обыска национальной сборной в Париже отметила, что белорусы с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии