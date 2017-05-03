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Ханок судиться не будет, но запрет оставляет
Белорусский композитор Эдуард Ханок отказался подавать в суд на нарушение своих авторских прав исполнителями Анатолием Ярмоленко и Ядвигой Поплавской.
«Адвокаты мне пояснили, что белорусские суды не готовы к таким процессам. Это бессмысленно — как морально, так и материально», - отметил он, передает
По его словам, деньги, которые он хотел получить, должны были пойти больным онкологией детям. «Но мне сказали, что исполнители присылают такие суммы, что мне стыдно будет смотреть в глаза этим детям», - сказал композитор.
При этом он оставляет в силе запрет на исполнение своих произведений, поскольку для него достаточно, что исполнители «вообще не будут прикасаться» к его песням. Если же исполнители нарушат запрет, то будет суд, подчеркнул Эдуард Ханок. По его словам, никакого компромисса с Ярмоленко и Поплавской быть не может, поскольку надо договариваться, а не «работать на публику».
Напомним, что известный композитор Эдуард Ханок
Минкульт уже отреагировал на заявление композитора: пожелание автора музыки будет учитываться при формировании концертных программ. Также Белтелерадиокомпания
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Белорусский композитор Эдуард Ханок отказался подавать в суд на нарушение своих авторских прав исполнителями Анатолием Ярмоленко и Ядвигой Поплавской.
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