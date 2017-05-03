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Ханок судиться не будет, но запрет оставляет

04.05.2017 11:46 — Разное | БДГ  
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Белорусский композитор Эдуард Ханок отказался подавать в суд на нарушение своих авторских прав исполнителями Анатолием Ярмоленко и Ядвигой Поплавской.

«Адвокаты мне пояснили, что белорусские суды не готовы к таким процессам. Это бессмысленно — как морально, так и материально», - отметил он, передает TUT.by.

По его словам, деньги, которые он хотел получить, должны были пойти больным онкологией детям. «Но мне сказали, что исполнители присылают такие суммы, что мне стыдно будет смотреть в глаза этим детям», - сказал композитор.

При этом он оставляет в силе запрет на исполнение своих произведений, поскольку для него достаточно, что исполнители «вообще не будут прикасаться» к его песням. Если же исполнители нарушат запрет, то будет суд, подчеркнул Эдуард Ханок. По его словам, никакого компромисса с Ярмоленко и Поплавской быть не может, поскольку надо договариваться, а не «работать на публику».

Напомним, что известный композитор Эдуард Ханок запретил исполнять Ядвиге Поплавской и Анатолию Ярмоленко песни «Вы шумiце, бярозы», «Счастливый случай», «Я у бабушки живу», «Завiруха» и «Малиновки заслыша голосок» на концертах, в том числе, на «Славянском базаре» в Витебске, а также транслировать по радио и на телевидении. Ханок полагает, что нарушаются его авторские права.

Минкульт уже отреагировал на заявление композитора: пожелание автора музыки будет учитываться при формировании концертных программ. Также Белтелерадиокомпания рассматривает поступившее ей 27 апреля письмо от народного артиста Беларуси.

 
Теги: Витебск
 
 
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Белорусский композитор Эдуард Ханок отказался подавать в суд на нарушение своих авторских прав исполнителями Анатолием Ярмоленко и Ядвигой Поплавской.

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