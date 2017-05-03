Белорусский композитор Эдуард Ханок отказался подавать в суд на нарушение своих авторских прав исполнителями Анатолием Ярмоленко и Ядвигой Поплавской.

«Адвокаты мне пояснили, что белорусские суды не готовы к таким процессам. Это бессмысленно — как морально, так и материально», - отметил он, передает TUT.by .

По его словам, деньги, которые он хотел получить, должны были пойти больным онкологией детям. «Но мне сказали, что исполнители присылают такие суммы, что мне стыдно будет смотреть в глаза этим детям», - сказал композитор.

При этом он оставляет в силе запрет на исполнение своих произведений, поскольку для него достаточно, что исполнители «вообще не будут прикасаться» к его песням. Если же исполнители нарушат запрет, то будет суд, подчеркнул Эдуард Ханок. По его словам, никакого компромисса с Ярмоленко и Поплавской быть не может, поскольку надо договариваться, а не «работать на публику».

Между тем глава Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей Сергей Кухто отметил, что, несмотря на то, что композитор отказался подавать в суд, у него были шансы на победу.

Так, по его словам, на вечере памяти Александра Тихановича, который прошел после его смерти во Дворце Республики, что об авторах прозвучавших песен не было сказано ни слова. Однако, законом закреплено, что любой творческий работник имеет право быть упомянутым именно как автор того или иного произведения, подчеркнул Кухто. «Если об авторстве Ханка не упомянули, это нарушение авторского права. Если композитор подаст иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, то имеет все шансы его выиграть. Тем более что видеозапись концерта у него есть», - сказал он.

Также, считает Сергей Кухто, Эдуард Ханок имеет право на отчисление за исполнение своих песен. Правда, «владеет ли он имущественными правами на произведения, точно не известно», сказал он. По словам главы Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей, главная проблема в том, что белорусы не научились жить в правовом поле и теперь постоянно сталкиваются с юридическими проблемами.

Кроме того, отметил Сергей Кухто, если бы дело дошло до суда, и Эдуард Ханок победил, то волна подобных исков стала неизбежной, так как «решение стало бы прецедентом для многих».

Напомним, что известный композитор Эдуард Ханок запретил исполнять Ядвиге Поплавской и Анатолию Ярмоленко песни «Вы шумiце, бярозы», «Счастливый случай», «Я у бабушки живу», «Завiруха» и «Малиновки заслыша голосок» на концертах, в том числе, на «Славянском базаре» в Витебске, а также транслировать по радио и на телевидении. Ханок полагает, что нарушаются его авторские права.