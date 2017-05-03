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Боеприпасы времен ВОВ обезврежены в Минском районе

04.05.2017 11:41 — Разное | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы в Минском районе. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.Днем 3 мая на обочине автодороги Минск-Микашевичи у деревни Урожайная были обнаружены 82 мм артиллерийская мина с взрывателем и три капсульные втулки времен ВОВ. Боеприпасы были уничтожены саперно-пиротехнической группой в/ч 3310. В тот же день около 18.00 в деревне Большой Тростенец при проведении земляных работ был найден 76 мм артиллерийский снаряд времен войны с взрывателем. Он был уничтожен саперами в/ч 5448.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Днем 3 мая на обочине автодороги Минск-Микашевичи у деревни Урожайная были обнаружены 82 мм артиллерийская мина с взрывателем и три капсульные втулки времен ВОВ.

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