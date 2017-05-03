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В спальном районе Гродно с клумб похитили почти полсотни туй
4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В спальном районе Гродно с клумб похитили 43 туи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. Массовая кража туй зафиксирована на улицах Репина и Ольги Соломовой. "Стоимость похищенного составила почти Br200. Высаживали туи коммунальные службы города", - рассказали в пресс-службе УВД. Сейчас милиция разыскивает злоумышленников. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".-0-
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Массовая кража туй зафиксирована на улицах Репина и Ольги Соломовой. "Стоимость похищенного составила почти Br200. Высаживали туи коммунальные службы города", -...
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