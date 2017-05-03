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Завершено расследование дела о причинении ущерба ОАО "Беларуськалий" на сумму более Br850 тыс.

04.05.2017 11:17 — Разное | БелТА  
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Завершено расследование дела о причинении ущерба ОАО "Беларуськалий" на сумму более Br850 тыс.
Фото из архива
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет завершил расследование дела о причинении ущерба ОАО "Беларуськалий" на сумму более Br850 тыс. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.Расследование проводилось в отношении директора и заместителя директора по экономике одного из предприятий, обслуживающего сельскохозяйственные организации Минской области и иные лица. По данным следствия, противоправные действия обвиняемых выразились в нецелевом использовании с 2010 по 2012 годы более 28 т минеральных калийных удобрений, предназначенных для сельского хозяйства. Это повлекло тяжкие последствия в виде причинения ОАО "Беларуськалий" ущерба в особо крупном размере на сумму свыше Br850 тыс./Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Расследование проводилось в отношении директора и заместителя директора по экономике одного из предприятий, обслуживающего сельскохозяйственные организации...

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