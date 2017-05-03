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Компания Google предупредила о вредоносных письмах в почте Gmail

04.05.2017 10:32 — Разное | БелТА  
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Компания Google предупредила о вредоносных письмах в почте Gmail
Компания Google предупреждает своих пользователей о том, что на их личную почту могут приходить вредоносные письма, поэтому юзеры, которые используют сервис Gmail, должны быть предельно внимательны.Компания также просит не переходить по сомнительным ссылкам и сообщать в техподдержку о всех странных сообщениях. Подобные письма могут прийти даже от имени знакомых. При переходе по ссылке, указанной в письме, программа запросит доступ к контактам для дальнейшей рассылки вируса. Сотрудники компании рассказали, что уже удалили аккаунты нарушителей, которые распространяли данные послания.
 
 
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Компания также просит не переходить по сомнительным ссылкам и сообщать в техподдержку о всех странных сообщениях. Подобные письма могут прийти даже от имени...

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