В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компания Google предупредила о вредоносных письмах в почте Gmail Компания также просит не переходить по сомнительным ссылкам и сообщать в техподдержку о всех странных сообщениях. Подобные письма могут прийти даже от имени...

Компания Google предупреждает своих пользователей о том, что на их личную почту могут приходить вредоносные письма, поэтому юзеры, которые используют сервис Gmail, должны быть предельно внимательны.Компания также просит не переходить по сомнительным ссылкам и сообщать в техподдержку о всех странных сообщениях. Подобные письма могут прийти даже от имени знакомых. При переходе по ссылке, указанной в письме, программа запросит доступ к контактам для дальнейшей рассылки вируса. Сотрудники компании рассказали, что уже удалили аккаунты нарушителей, которые распространяли данные послания.