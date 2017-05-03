В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так YouTube начал тестирование нового "темного" дизайна Обновленный YouTube, по мнению специалистов, визуально станет более удобным, детали интерфейса станут лучше восприниматься, а также работать сервис будет несколько...

Видеохостинг YouTube тестирует новый более современный дизайн, который выполнен в стилистике Material Design. Обновленная версия непривычна для давних пользователей: в отличие от стандартного дизайна, новый стал абсолютно черным. Обновленный YouTube, по мнению специалистов, визуально станет более удобным, детали интерфейса станут лучше восприниматься, а также работать сервис будет несколько быстрее прежнего. Компания Google старается улучшить не только мобильную версию, но и десктопную. "Темная" версия понравится тем, кто любит просматривать видео на YouTube в ночное время суток. Черный дизайн не давит на глаза, отчего просмотр становится более комфортным.