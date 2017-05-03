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YouTube начал тестирование нового "темного" дизайна

04.05.2017 10:15 — Разное | БелТА  
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YouTube начал тестирование нового "темного" дизайна
Видеохостинг YouTube тестирует новый более современный дизайн, который выполнен в стилистике Material Design. Обновленная версия непривычна для давних пользователей: в отличие от стандартного дизайна, новый стал абсолютно черным. Обновленный YouTube, по мнению специалистов, визуально станет более удобным, детали интерфейса станут лучше восприниматься, а также работать сервис будет несколько быстрее прежнего. Компания Google старается улучшить не только мобильную версию, но и десктопную. "Темная" версия понравится тем, кто любит просматривать видео на YouTube в ночное время суток. Черный дизайн не давит на глаза, отчего просмотр становится более комфортным.
 
 
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Обновленный YouTube, по мнению специалистов, визуально станет более удобным, детали интерфейса станут лучше восприниматься, а также работать сервис будет несколько...

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