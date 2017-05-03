МИНСК, 4 мар – Sputnik. Ухудшение погоды ожидается в Беларуси в начале следующей недели: днем 9 мая будет холодно и пройдет мокрый снег, сообщил Sputnik в четверг начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.



© Sputnik Владимир Сергеев Рябов о погоде на неделе: будет тепло, потом опять похолодание

По информации специалистов Гидромета, до 8 мая в Беларуси сохранится умеренно теплая погода, а затем похолодает. Так, в пятницу по западной половине республики ожидаются кратковременные дожди, температура ночью составит +2..+8°С, днем +12..+18°С, в южных районах – до +22°С. В субботу 6 мая сохранится теплая погода, но уже без дождя.

"В воскресенье в Беларуси утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди", – сказал Рябов, уточнив, что температурный режим не изменится, но уже с понедельника похолодает.

Так, 8 мая в отдельных районах возможны сильные дожди, а ночью термометры покажут +1..+8°С, днем – от +7 до +14°С.

На День Победы ожидаются кратковременные осадки – дождь и мокрый снег, ночью и утром возможен слабый гололед. Температура ночью составит +1..+6°С, при прояснениях до –3°С, днем +2..+9°С.