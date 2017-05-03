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В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой

04.05.2017 08:04 — Разное | БелТА  
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В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбой в работе популярного мессенджера WhatsApp произошел в ряде стран, передают информагентства. Так, не работал WhatsApp в России, в некоторых странах Европейского союза, США, Мексике, Бразилии, Индии, ЮАР. Неполадки продолжались примерно в течение двух часов, о причинах не сообщается.WhatsApp - бесплатный сервис для обмена письменными и голосовыми сообщениями.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Так, не работал WhatsApp в России, в некоторых странах Европейского союза, США, Мексике, Бразилии, Индии, ЮАР. Неполадки продолжались примерно в течение двух часов, о...

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