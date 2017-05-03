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Мужчина установил шпионские программы на компьютер минчанки и следил за нею в сети

04.05.2017 12:20 — Разное | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, установивший шпионские программы на компьютер минчанки и следивший за нею в сети, стал фигурантом уголовного дела. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА."В мае 2016 года 26-летняя жительница Минска стала замечать, что на ее страницу в социальной сети "ВКонтакте" заходит постороннее лицо, редактирует информацию, просматривает переписку. По данному факту девушка обратилась в милицию. При осмотре компьютера пострадавшей было обнаружено шпионское программное обеспечение. На ноутбуке была установлена программа для удаленного администрирования, а также троянские программы, осуществляющие слежение за активностью пользователя в операционной системе", - рассказали следователи. Позже обнаружены факты, указывающие на причастность к совершению преступления 29-летнего уроженца Брестской области, работника одной из столичных фирм, который устанавливал программы на компьютер девушки. Во время обыска у подозреваемого правоохранители нашли файлы с личными данными других граждан, на компьютерах которых также было установлено аналогичное программное обеспечение, реквизиты их платежных систем Webmoney и пластиковых банковских карт с паролями доступа к личному кабинету интернет-банкинга.Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса продолжается.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В мае 2016 года 26-летняя жительница Минска стала замечать, что на ее страницу в социальной сети "ВКонтакте" заходит постороннее лицо, редактирует информацию,...

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