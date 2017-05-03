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Три человека пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Гомеле

04.05.2017 12:15 — Разное | БелТА  
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4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием трех автомобилей произошло поздно вечером 3 мая в районе ТЭЦ-1 в Гомеле, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.Водитель автомобиля "Пежо 406" при выезде с второстепенной дороги на главную столкнулся с автомобилем "Фольксваген Джетта", а после - с ВАЗ 2109.В результате аварии телесные повреждения получили 25-летний водитель "Фольксвагена" и два его пассажира - 19-летний парень и 16-летняя девушка. С травмами все трое были госпитализированы. Девушку после осмотра и оказания первой медицинской помощи отпустили домой.-0-
 
Теги: Гомель
 
 
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Водитель автомобиля "Пежо 406" при выезде с второстепенной дороги на главную столкнулся с автомобилем "Фольксваген Джетта", а после - с ВАЗ 2109.

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