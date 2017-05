День "Звездных войн" поклонники решили отмечать из-за каламбура. Известную цитату и девиз саги — "Да пребудет с тобой Сила" (May the Force be with you) — перефразировали, и вышло "May the fourth be with you". Так родилась "сакральная" дата — 4 мая.

Тест Sputnik, посвященный "Звездным войнам", пройти смогут лишь настоящие фанаты.