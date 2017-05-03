Как белорусских хоккеистов обыскивали в Париже /

Белорусская сборная по хоккею была подвергнута процедуре выборочного досмотра на вокзале французской столицы, куда команда прибыла из Бордо. Правоохранители тщательно досмотрели тренеров, хоккеистов и врачей. Корреспонденты Sputnik Беларусь связались с пресс-секретарем Федерации хоккея Беларуси Евгенией Никитиной и попросили прокомментировать этот прецедент.



© Sputnik Иван Руднев МИД потребовал у Франции объяснений из-за обыска сборной по хоккею

"Команда не обращает внимания на внешние факторы, мы приехали выступать на Чемпионат мира, поэтому готовимся к предстоящим поединкам. Произошедшее было для нас некоторой неожиданностью, так как сборная по пути следования в Париж неоднократно подвергалась процедуре досмотра службой безопасности аэропорта и не только. Команда изначально прилетела в Бордо, где провела товарищеские поединки с командой Франции, а потом проследовала в Париж поездом, а по прибытии на вокзал Мон-Парнас была подвергнута процедуре выборочного личного досмотра в течение 30 минут", — сказала Никитина.

Процедура досмотра, по ее словам, носила в целом корректный характер. Тем не менее Министерство иностранных дел Беларуси запросило у властей Франции объяснения в связи с обыском белорусской хоккейной сборной.

Аудиозапись комментария Евгении Никитиной слушайте на радио Sputnik Беларусь.