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В Баку открылся IV Всемирный форум по межкультурному диалогу
Фото TrendВ Баку открылся IV Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития". Об этом сообщает
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В рамках форума, который продолжится до 6 мая, проводятся второй академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу и третье заседание...
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