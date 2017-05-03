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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Баку открылся IV Всемирный форум по межкультурному диалогу В рамках форума, который продолжится до 6 мая, проводятся второй академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу и третье заседание...

В Баку открылся IV Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития". Об этом сообщает.Сегодня в рамках форума, который продолжится до 6 мая, проводятся второй академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу и третье заседание Международной сети онлайн-платформы Шелкового пути ЮНЕСКО.На форуме будут проведены сессии и мероприятия, которые охватят темы человеческой безопасности, устойчивого развития, миграции, межкультурного и межрелигиозного диалога, борьбы с экстремизмом, отношения к беженцам и мигрантам, роли молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственной безопасности.-0-