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В Баку открылся IV Всемирный форум по межкультурному диалогу

04.05.2017 12:27 — Разное | БелТА  
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В Баку открылся IV Всемирный форум по межкультурному диалогу
Фото Trend
В Баку открылся IV Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития". Об этом сообщает Trend.Сегодня в рамках форума, который продолжится до 6 мая, проводятся второй академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу и третье заседание Международной сети онлайн-платформы Шелкового пути ЮНЕСКО.На форуме будут проведены сессии и мероприятия, которые охватят темы человеческой безопасности, устойчивого развития, миграции, межкультурного и межрелигиозного диалога, борьбы с экстремизмом, отношения к беженцам и мигрантам, роли молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственной безопасности.-0-
 
 
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В рамках форума, который продолжится до 6 мая, проводятся второй академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу и третье заседание...

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