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Завершено расследование дела о причинении ущерба ОАО "Беларуськалий" на сумму более Br850 тыс.
Фото из архива4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет завершил расследование дела о причинении ущерба ОАО "Беларуськалий" на сумму более Br850 тыс. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.Расследование проводилось в отношении директора и заместителя директора по экономике одного из предприятий, обслуживающего сельскохозяйственные организации Минской области, а также других причастных лиц. По данным следствия, противоправные действия обвиняемых выразились в нецелевом использовании с 2010 по 2012 годы более 28 т минеральных калийных удобрений, предназначенных для сельского хозяйства. Это повлекло тяжкие последствия в виде причинения ОАО "Беларуськалий" ущерба в особо крупном размере на сумму свыше Br850 тыс."Установлено, что, по бухгалтерскому учету предприятия, калийные удобрения были якобы проданы населению. Между тем физлица при проверке оказались вымышленными. Магазин предприятия, в котором якобы были проданы удобрения, на самом деле оказался продуктовым, и хлористый калий в него завозился только на бумаге. Фактически калийные удобрения поставлялись напрямую с базы минеральных удобрений в Смоленскую, Воронежскую, Орловскую и Курскую области России. А оформление подложных товаросопроводительных документов на вывоз калийных удобрений за пределы республики организовал родной брат директора - руководитель частного предприятия", - отметили в Следственном комитете.Полученная в "Беларуськалии" по льготной цене для сельхозпроизводителей одна тонна калийных удобрений реализовывалась в России в несколько раз дороже. Разница от продажи осела в карманах обвиняемых, которые приобрели дорогостоящие автомобили и недвижимость в Минске. Во время расследования были установлены также иные факты противоправной деятельности."Директор предприятия приобрел якобы для нужд организации автомобиль Toyota Land Cruser Prado. При проверке оказалось, что фактическим владельцем данного автомобиля являлся сам же директор, а возглавляемое им предприятие приобрело его по стоимости, завышенной практически на $20 тыс. Аналогичную схему мужчина использовал при продаже предприятию принадлежавшей ему машины Audi A6. В свою очередь при реализации служебного автомобиля Toyota Sequoia Limited директор, наоборот, документально организовал видимость продажи авто своему водителю по остаточной стоимости, а фактически реализовал иному лицу, присвоив более $8 тыс.", - проинформировали в Следственном комитете.Этим не ограничивается список эпизодов, по которым директору предприятия предъявлено обвинение.Так, приписки километража в служебном автомобиле Toyota Land Cruser Prado превысили 30 тыс. км. В результате похищено более 5 тыс. л бензина АИ-92, которым обвиняемый заправлял машины своих близких родственников. Нарушая скоростной режим на служебном авто, руководитель направлял в МВД заведомо ложную информацию, согласно которой указанные административные правонарушения якобы совершали его подчиненные.Чтобы обеспечить племянницу своей супруги местом в общежитии в Минске на время ее обучения, директор создал в столице виртуальный отдел маркетинга, в который зачислил свою родственницу. На деле же она никогда не работала на возглавляемом им предприятии. Но деньги за проживание племянницы в общежитии на протяжении 4 лет списывались с расчетного счета предприятия.Действия директора предприятия квалифицированы по 6 статьям УК РБ: превышение власти или служебных полномочий (ч.3 ст.426), злоупотребление властью или служебными полномочиями (ч.2 ст.424), незаконная предпринимательская деятельность (ч.3 ст.233), хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ч.1 ст.210, ч.3 ст.210), служебный подлог (ч.1 ст.235), а также легализация средств, полученных преступным путем (ч.1 ст.427). Его заместитель обвиняется в аналогичных преступлениях по ч.3 ст.426, ч.2 ст.424, ч.3 ст.233, ч.3 ст.210, ч.1 ст.427.Действия руководителя и бухгалтера частного предприятия квалифицируются по ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность), ч.6 ст.16 (соучастие в преступлении), ч.2 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК РБ. Менеджера того же предприятия - по ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность).Уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд.-0-
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Расследование проводилось в отношении директора и заместителя директора по экономике одного из предприятий, обслуживающего сельскохозяйственные организации...
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