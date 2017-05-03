



Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о причинении ущерба ОАО «Беларуськалий» на сумму более 850 тыс. рублей.

Как сообщила пресс-служба СК, по окончании расследования обвинение предъявлено троим должностным лицам предприятия, которое по льготным ценам поставляло калийные удобрения сельскохозяйственным организациям Минской области. На скамью подсудимых сядут директор, его заместитель по экономике, а также иные должностные лица частного предприятия, через которое организовывалась афера.

Основной объем обвинения касается нецелевой продажи российским клиентам 28065,5 тонн минеральных калийных удобрений, которые предназначались для сельского хозяйства республики. Обвинение охватывает период деятельности обвиняемых с 2010 по 2012 годы. Согласно подсчетам следователей, за это время ОАО «Беларуськалий» был причинен ущерб на сумму более 850 тыс. рублей.

Как выяснилось в ходе расследования, по бухгалтерским документам предприятия более 28 тыс. тонн калийных удобрений были реализованы населению через фирменный магазин. Однако все физические лица, которым якобы были проданы удобрения, на поверку оказались вымышленными. на самом же деле все удобрения продавались компаниям в Смоленской, Воронежской, Орловской и Курской областях России. Оформление подложных товаросопроводительных документов на вывоз калийных удобрений за пределы республики организовал родной брат директора – руководитель частного предприятия. При этом российским клиентам удобрения продавались по цене в несколько раз дороже той, по которой отпускал "Беларуськалий".

Следствием также установлены иные факты противоправной деятельности обвиняемых.

Действия обвиняемых квалифицированы: директора предприятия, обслуживающего сельскохозяйственные организации Минской области – по ч.3 ст.426, ч.2 ст.424, ч.3 ст.233, ч.1 ст.210, ч.3 ст.210, ч.1 ст.235 и ч.1 ст.427 Уголовного кодекса; его заместителя – по ч.3 ст.426, ч.2 ст.424, ч.3 ст.233, ч.3 ст.210, ч.1 ст.427 Уголовного кодекса; руководителя и бухгалтера частного предприятия – по ч.3 ст.233, ч.6 ст.16 ч.2 ст.424 Уголовного кодекса; менеджера частного предприятия – по ч.3 ст.233 Уголовного кодекса Беларуси.