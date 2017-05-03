



Сайт Банка «Решение» rbank.by вошёл в тройку лидеров ежегодного проекта «Рейтинг Байнета» в номинации «Корпоративный сайт».

Итоги конкурса, который проходил уже в шестой раз, были подведены в конце апреля 2017 года. Из 126 проектов, реализованных белорусскими web-студиями в течение прошлого года, сайт Банка «Решение» стал третьим в своей номинации. А создавшая этот сайт «Cтудия Борового», названа в нынешнем году лучшим белорусским web-разработчиком по версии «Рейтинга Байнета».

Совпадение лидерских позиций не бывает случайным. Банк «Решение» и «Cтудию Борового» объединяет нечто большее, чем просто деловая практика. Да и сам проект «Рейтинг Байнета» видит в качестве приоритетной цели «улучшение экосистемы в сфере бизнес-отношений».

Достижение этой же цели ставит перед собой и Банк «Решение». Ведь в океане деловых и личных человеческих связей он строит остров стабильности, взаимного уважения, порядочности и открытости, которые необходимы всегда и везде! И в денежных вопросах — особенно.

Банк «Решение» с радостью делится этим достижением со своими настоящими и будущими клиентами и выражает уверенность, что все вместе мы сумеем превратить наш остров в континент!