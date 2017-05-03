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Банк «Решение» — в тройке лидеров
04.05.2017 12:08 — Разное | Ежедневник
Сайт Банка «Решение» rbank.by вошёл в тройку лидеров ежегодного проекта «Рейтинг Байнета» в номинации «Корпоративный сайт».
Итоги конкурса, который проходил уже в шестой раз, были подведены в конце апреля 2017 года. Из 126 проектов, реализованных белорусскими web-студиями в течение прошлого года,
Совпадение лидерских позиций не бывает случайным. Банк «Решение» и «Cтудию Борового» объединяет нечто большее, чем просто деловая практика. Да и сам проект «Рейтинг Байнета» видит в качестве приоритетной цели «улучшение экосистемы в сфере бизнес-отношений».
Достижение этой же цели ставит перед собой и Банк «Решение». Ведь в океане деловых и личных человеческих связей он строит остров стабильности, взаимного уважения, порядочности и открытости, которые необходимы всегда и везде! И в денежных вопросах — особенно.
Банк «Решение» с радостью делится этим достижением со своими настоящими и будущими клиентами и выражает уверенность, что все вместе мы сумеем превратить наш остров в континент!
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Сайт Банка «Решение» rbank.by вошёл в тройку лидеров ежегодного проекта «Рейтинг Байнета» в номинации «Корпоративный сайт».
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