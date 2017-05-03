Год назад минчанка заметила, что кто-то посторонний заходит на ее страницу «ВКонтакте» и просматривает сообщения. Оказалось, что доступ к ноутбуку девушки был не только у нее. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Минску.



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Минчанка обратилась в милицию, специалисты провели компьютерно-техническую экспертизу. Выяснилось, что на ноутбуке была установлена программа для удаленного администрирования. Также на нем обнаружились троянские программы, которые следили за активностью пользователя.

В слежке заподозрили 29-летнего уроженца Брестской области. Он работал в одной из минских фирм и устанавливал программы на компьютер девушки. В ходе обыска у него обнаружили файлы с личными данными других людей, на компьютерах которых стояли те же программы, что и у девушки. Среди собранных данных были реквизиты платежной системы Webmoney, а также пароли доступа к личному кабинету интернет-банкинга пластиковых карт.

Минчанин стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК Беларуси. Сейчас его расследование продолжается.